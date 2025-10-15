El Tribunal de Primera Instancia de Aibonito determinó que Anthonieska Avilés Cabrera, la joven acusada de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, sí puede enfrentar el proceso judicial en su contra.

La determinación fue emitida hoy, miércoles, por la jueza Paola Morales Vélez, durante una segunda vista citada por el tribunal luego de que, el pasado 17 de septiembre, tras una evaluación psiquiátrica a la joven, se concluyera que no era procesable, según confirmó a este diario la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

Avilés Cabrera enfrenta cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado. La vista preliminar en su contra fue pautada para este próximo viernes, 17 de octubre.

Antes de la determinación, la defensa de la joven solicitó su traslado desde la cárcel de Bayamón, donde se encuentra recluida, a una institución para menores. Esta petición se presentó tras confirmarse por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que tanto ella como su madre, Elvia Cabrera, habían recibido amenazas de muerte. Hace unas semanas, el DCR entregó al Tribunal un plan de seguridad destinado a proteger a la joven mientras permanezca en el Centro Correccional de Bayamón.

La madre de la joven también enfrenta cargos por asesinato en primer grado relacionados con este crimen.

El Departamento de Justicia adelantó en septiembre que “pronto” radicarían cargos contra más personas relacionadas a este crimen. Eso todavía no ha ocurrido.

Pratts Rosario fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Cabrera, de 40 años, y su hija, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.