Las autoridades se movilizaron esta mañana al residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras, donde se reportó una balacera en las inmediaciones de la oficina de administración.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, la querella se reportó a las 8:34 a.m., tras el asesinato por impactos de bala de un hombre que no ha sido identificado.

Se solicitó una ambulancia en el lugar ya que una mujer sufrió un colapso nervioso.

Agentes de la División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan la escena.