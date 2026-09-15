Un hombre fue asesinado a tiros esta tarde frente al residencial Alturas de Cupey, en la carretera PR-199, en Cupey.

Según información preliminar, a eso de las 6:20 p.m. se reportó el asesinato y el cadáver baleado de la víctima fue encontrado en el interior de un vehículo BMW color negro.

Al momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

Agentes de la División de Homicidios de San Juan investigan los hechos junto al fiscal de turno.