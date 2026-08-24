Gatilleros asesinaron en la noche de ayer, lunes a un hombre mientras caminaba por la acera entre los edificios 17 y 21 del residencial Dr. Manuel De La Pila, en Ponce.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibio a las 7:08 p.m., tras ocurrir el crimen, según informó la Policía.

El occiso no ha sido identificado oficialmente, pero se cree que se trata de un albañil de 48 años, con antecedentes penales.

Este fue descrito como de tez negra, pelo canoso, 5′10″ de estatura, 195 libras de peso y color de ojos marrón. Vestía una camiseta color negro, mahón corto azul, tenis Nike color negro y blanco y el número 23 en rojo.

Su cadáver presentaba siete heridas de bala en la espalda, abdomen, el omoplato derecho y el costado izquierdo.

Entre la evidencia levantada por el personal de la División de Servicios Técnicos figuran 11 casquillos de bala de arma larga y dos calibre calibre 9 milímetros.

El agente Francisco Álvarez Santiago, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce investigó la escena junto al fiscal José Román Martínez, quien ordenó el traslado el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación y autopsia.