Un joven de 26 años fue asesinado la noche del martes en hechos ocurridos frente a un residencial en el municipio de Yauco, informó el Negociado d ela Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:40 de la noche alertó sobre disparos frente al Residencial Santa Catalina. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de Henry Jordan Velázquez Baños, residentede Yauco.

El agente Carlos Cabán adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Limarie Cobián se encuentran a cargo de la investigación.