Las autoridades continúan investigando el motivo que rodea el crimen del maestro de educación física y líder comunitario Cecil Lewis Matías, de 49 años, quien fue baleado en la tarde de ayer, martes, en la calle Luis Muñoz Rivera final, en Santa Isabel, mientras recogía donaciones para adultos mayores.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:19 p.m. cuando Lewis Matías, con dos bolsas grandes en las manos, se dirigía a su guagua Toyota Tacoma y fue emboscado por dos o más gatilleros quienes le arrebataron la vida. El fallecido era el fundador del Centro Fuente de Esperanza Inc. en Santa Isabel.

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En la escena se recuperaron múltiples casquillos de diferentes calibres como evidencia y se ocuparon vídeos de cámaras de seguridad en busca de pistas de los asesinos.

Según informes de prensa, Lewis Matías, profesor de educación física, compareció en el mes de marzo de este año ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para deponer junto a otros docentes sobre las medidas cautelares prologadas impuestas a los maestros por el Departamento de Educación, que en ocasiones excedían un año afectando su vida familiar, emocional y económica.

La pesquisa no ha vinculado su ponencia con el asesinato, ni tampoco se ha revelado el motivo del crimen.

Cecil Lewis Matías, fue baleado calle Luis Muñoz Rivera final, en Santa Isabel, mientras recogía donaciones para adultos mayores. ( Captura de Facebook )

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano, indicó que, de acuerdo con los datos recopilados con la agencia, Lewis Matías se encontraba suspendido de sus labores por una querella administrativa por presunta insubordinación y maltrato institucional, la cual no está resuelta.

“Él recogía ropa para personas con bajos recursos, buscaba donativos para la fundación. Era una persona bien querida en su comunidad. Estamos recibiendo mucha información y la estamos corroborando”, respondió Justiniano sobre el curso de la pesquisa.

Numerosos mensajes de condolencias destacando sus cualidades como servidor público y su legado fueron diseminados en las redes sociales. El fallecido fue militar y también se destacó como atleta en la universidad.

El agente Joseph A. Rodríguez Mercado, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce junto a la fiscal Yamileth Feliciano Rivera, investigaron la escena.