Una mujer fue asesinada a medianoche de este sábado en Canóvanas, informó la Policía.

El crimen se registró a eso de las 12:08 a.m., en la calle 17, del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro.

El informe policiaco detalla que, “en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones. Al llegar a la escena, los agentes localizaron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de una mujer, quien no presentaba signos vitales”.

La occisa no ha sido identificada al momento.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal de turno, continúan con la pesquisa.

Con este crimen, se registran 20 feminicidios en lo que va del 2026. Esta misma cantidad de asesinatos de mujeres se registraba para esta fecha en el 2025, por lo que no hay diferencia.

En cuanto a los asesinatos, con este crimen y otro registrado esta madrugada en San Juan, suman 225 muertes. Esto representa una diferencia de más 16, comparados con los 209 homicidios registrados a un día como hoy en el 2025.