El cadáver de una mujer fue localizado esta tarde en una residencia abandonada localizada en el sector Ánimas del barrio Facto, en Arecibo.

Según informes preliminares, a eso de las 4:06 p.m. de hoy, jueves, se recibió una llamada de alerta sobre una persona con impactos de bala en el lugar y al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo de la mujer con heridas de bala.

La División de Homicidios de Arecibo junto al fiscal de turno investigan los hechos.