Asesinan a mujer en casa abandonada en Arecibo
Personal de la División de Homicidios investiga la escena.
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El cadáver de una mujer fue localizado esta tarde en una residencia abandonada localizada en el sector Ánimas del barrio Facto, en Arecibo.
Según informes preliminares, a eso de las 4:06 p.m. de hoy, jueves, se recibió una llamada de alerta sobre una persona con impactos de bala en el lugar y al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo de la mujer con heridas de bala.
La División de Homicidios de Arecibo junto al fiscal de turno investigan los hechos.