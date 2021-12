El cantante urbano emergente Jethzaniel Rosario Brito, mejor conocido como Jehza, fue asesinando anoche en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, confirmó la Policía a Primera Hora.

De acuerdo al reporte policíaco, alguien llamó a las autoridades a las 8:56 p.m. informando sobre detonaciones en el lugar. Una vez llegaron los oficiales, encontraron el cuerpo de Rosario Brito en la calle 11 de la urbanización.

Además de Rosario Brito, otro joven de 29 años, identificado por las autoridades como Bryan Guerrero Martínez, fue transportado a un hospital cercano en condición de cuidado.

El herido posee récord criminal y está en probatoria federal hasta el 2022, especificó la Policía a este medio. De la investigación se reveló que Rosario Brito y Guerrero Martínez estaban cerca de un vehículo cuando recibieron disparos de una o varias personas en otro automóvil.

Los agentes recuperaron casquillos tanto de armas largas como cortas. Al momento, los investigadores analizan las cámaras de seguridad para identificar a el o los pistoleros.

Según la Policía, a Rosario Brito le sobreviven dos hijos.

Aunque Jehza interpretaba música del género urbano, se distinguía por pintarse el rostro de blanco, alusivo a quienes interpretan música de rock. Estaba firmado con los sellos discográficos White Lion Records y L@s G4.

Desde que inició su carrera en el 2014, lanzó varios sencillos y el álbum “Trapkillers” en el 2020.

“POR FAVOR NO ME LLAMEN. NO QUIERO HABLAR CON NADIE. Se me fue un hijooo. TANTO QUE LO QUERÍA”, se lamentó en la cuenta de Instagram del sello discográfico White Lion Records.