Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada de este martes en el estacionamiento del Malecón de Playa Santa, en Guánica, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

Luego, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual al momento no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan la escena.