Un hombre fue asesinado a tiros durante la madrugada de hoy en la avenida Baldorioty de Castro, cerca del área del Conector, en Carolina, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al momento, el occiso no ha sido identificado. Debido a la investigación de estos hechos, la vía en dirección de San Juan a Carolina permanece cerrada, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternas.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión con el fiscal de turno, está a cargo de la pesquisa.