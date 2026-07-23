Un hombre fue asesinado durante la tarde de hoy en un apartamento del edificio 20 en el residencial Jardines de Cataño, en ese municipio.

La llamada de alerta se recibió a las 2:01 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre un herido de bala.

Al llegar los patrulleros encontraron al hombre sin signos vitales.

La División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.