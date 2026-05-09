Tres asesinatos se registraron en las últimas horas en Ponce, Toa Alta y Aguadilla, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Todas las víctimas fueron hombres y murieron baleados.

El último de los crímenes ocurrió a eso de las 3:37 a.m. de este sábado, cerca de un supermercados Econo Los Caobos, en Ponce.

En el lugar, mataron a un guardia de seguridad, identificado como Luis Castro Ferrer, de 58 años, en medio de lo que aparenta ser un robo del arma que utilizaba para prestar seguridad en el almacén del supermercado.

Mientras, a las 10:50 p.m. de ayer, viernes, se reportó otro asesinato en la carretera PR-167, intersección con la carretera PR-827, frente al centro de actividades La Rosa, en Toa Alta.

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“Según la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada al cuartel de Dajaos (de Bayamón), alertando sobre unos disparos en el lugar, al llegar las unidades policiacas, localizaron varios casquillos de bala en esta vía de rodaje. Posteriormente los agentes, fueron notificados sobre un herido de bala que llegó en un vehículo privado hasta el Centro Médico de Río Piedras. Se informó que se trataba de un joven, que aún no ha sido identificado y que posteriormente falleció”, indica el informe policiaco.

El occiso no ha sido identificado.

Por otro lado, la Policía también reportó otra muerte a las 7:25 p.m. de ayer, en la avenida General Ramey, intersección calle Barbosa, en el Poblado San Antonio de Aguadilla.

El informe policiaco detalla que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, identificado como Ismael López Galbán,de 42 años y residente de Aguadilla”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de las respectivas áreas policiacas investigan.

Con estos tres asesinatos, la cifra de muertes en lo que va del 2026 aumentó a 174.