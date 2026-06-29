Un hombre fue asesinado esta tarde en el sector Reyes del barrio Cambalache, en Canóvanas.

Según informes preliminares de la Policía, la querella se recibió a la 1:40 p.m. de hoy, lunes, tras hallarse el cadáver con impactos de bala en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-962.

La División de Homicidios de Carolina investiga la escena junto al fiscal de turno y el personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).