Una muerte violenta fue reportada a la Policía la noche del viernes, ocurrida en la barriada Bunker del municipio de Caguas.

Fue a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 que se alertó a la Policía de disparos en un colmado de la calle Chile, y luego la policía recibió otra llamada acerca de un hombre que había llegado herido de bala a un hospital cercano. Al corroborar la información se supo que varios individuos en motora llegaron hasta el lugar de los hechos y dispararon contra la victima que se encontraba en el balcón del colmado, resultado con varias heridas. Luego alguien lo transportó al hospital donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

En los hechos resulto herido una mujer en la pierna y recibió asistencia médica y su condición era estable.

El occiso fue identificado como Ángel E. Rodríguez Ruiz, de 42 años residente de Caguas y el caso fue investigado inicialmente por el agente francisco Ortiz del distrito de Caguas y luego referido a agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de la comandancia de Caguas quienes en unión al fiscal Dario Vissepó y personal de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la investigación.