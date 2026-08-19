El cadáver baleado de un hombre fue hallado esta tarde en una residencia abandonada en la calle Miraflores del municipio de Juncos.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, las autoridades fueron alertadas a la 1:05 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Un policía municipal llegó a la escena para verificar la querella y encontró el cuerpo.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno se movilizaron a la escena para iniciar la pesquisa de rigor.