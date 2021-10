El cadáver de un hombre con múltiples balazos fue localizado durante la madrugada de hoy, martes, en el kilómetro 48.9 de la carretera PR-156 en el sector Minillas del barrio Mulas, en Aguas Buenas.

Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, el hombre, que no ha sido identificado, fue localizado a las 5:30 a.m., a orillas de la carretera en un lugar conocido como cuesta de Palma Sola, así que todavía no se ha establecido la hora en la que ocurrieron los hechos.

Trascendió que debido a la falta de policías, la agente que se encontraba laborando como retén en el cuartel fue quien atendió la querella inicialmente.

El occiso vestía una camiseta azul, pantalón del mismo color y tenis marca Nike.

La División de Homicidios de Caguas investiga los hechos junto al fiscal de turno.

En lo que va de año han ocurrido 452 asesinatos, 61 más que los reportados a esta fecha en el 2020.