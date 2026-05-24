La Policía de Puerto Rico investiga una muerte violenta ocurrida en los predios del Complejo Recreativo La Guancha, en Ponce, donde un joven de 25 años fue hallado con múltiples heridas de bala.

Según el informe preliminar, el hecho se reportó a eso de las 8:46 de la noche de ayer tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar las unidades al lugar, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo de Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años y residente de Ponce, quien presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte en la escena.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Samuel Ríos Berrocales, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Ada Torres Pérez, están a cargo de la investigación del caso.