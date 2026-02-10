Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de hoy cerca de uno de los edificios del residencial Candelaria, en Mayagüez, en un incidente reportado a la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, agentes fueron alertados a eso de las 5:52 a.m. sobre una muerte violenta ocurrida en el lugar, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informara sobre una agresión grave.

Al llegar a la escena, los policías encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como José Miguel Mercado Pérez, de 34 años de edad y residente de Mayagüez.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente López, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión a la fiscal Wandi Camacho, se hicieron cargo de la investigación, la cual continúa bajo pesquisa.