Las autoridades investigan el asesinato de una mujer de 30 años ocurrido anoche en Vieques, en un hecho confirmado por el agente Luis Delgado del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en plena víspera del Día de las Madres.

La investigación preliminar del caso, indica que la mujer, identificada como Yaileese Mariel Pérez Cintrón fue localizada sin signos vitales dentro de una residencia ubicada en el sector Villa Hugo, en el mencionado municipio. La joven presentaba varios impactos de bala.

Las circunstancias del incidente están bajo investigación. No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

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Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo, en conjunto con el fiscal de turno Daniel Feliciano Rivera, se hicieron cargo de la investigación.