Un camión de agregados sufrió un desperfecto y provocó el derrame de una carga de piedra en el kilómetro 9.1 del expreso PR-22, en dirección de San Juan hacia Arecibo, según la División de Autopistas Buchanan de la Policía.

Como medida de seguridad, el carril central permanece cerrado mientras personal de Metropistas realiza labores de limpieza en el área.

La situación ha generado bastante tapón en la zona y se anticipan demoras significativas para los conductores que transitan por esa vía.