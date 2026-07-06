Personal de bomberos forestales se encuentra atendiendo fuegos reportados en los municipios de Ponce, Toa Alta, Caguas, Juncos y Canóvanas, informó esta tarde el Departamento de Seguridad Pública (DSP) a través de sus redes sociales.

Ante la presencia de humo en las áreas afectadas, se exhorta a las comunidades cercanas a tomar medidas de seguridad, evitar la exposición innecesaria al humo y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades.

El DSP recomomendó a las personas con condiciones respiratorias a tomar medidas de precaución.