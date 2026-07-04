Un hombre de 30 años buscado por un asesinato registrado el 22 de noviembre de 2022 en el negocio Hugo’s Sport Bar de Carolina fue arrestado por la Policía anoche.

En un informe de novedades, se reveló que agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos diligenciaron la orden de arresto que pesaba contra Solomón Raheem Anderson II por la muerte de Miguel A. Reyes Canales, también de 30 años.

Contra Anderson II pesaba una orden de arresto, con una fianza de $900,000 por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. La había expedido el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, el pasado 9 de junio.

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Foto suministrada por la Policía de Solomón Raheem Anderson II, de 30 años. ( Suministrada )

“De acuerdo con la investigación, Anderson II es uno de los presuntos sospechosos de la muerte de Miguel A. Reyes Canales, de 30 años, quien murió a balazos el 22 de noviembre de 2022 en el negocio Hugo’s Sport Bar, ubicado en la carretera PR-850, en Carolina”, dice el informe policiaco.

Se añadió que la investigación apuntó a que, “actuando en común y mutuo acuerdo con José L. Pereira Bañola, realizó múltiples disparos contra la víctima, ocasionándole la muerte en el acto”.

El director de la División de Homicidios de Carolina, el teniente José Padín, informó a Primera Hora que el asesinato de Reyes Canales ocurrió tras una discusión en el negocio.

Se le preguntó por qué la investigación demoró cuatro años. El teniente señaló que los sospechosos habían sido citados en varias ocasiones para entrevista y nunca acudían.

También comentó que se demoró “a lo que se reunió la prueba suficiente y dio paso a que el fiscal autorizara la radicación de cargos”.

El arresto de uno de los implicados se produjo en horas de la noche de ayer, viernes, en la parte posterior de los Kioscos de Luquillo.

Este arresto contó con la colaboración de la División de Arrestos e Inteligencia Fajardo, se informó.

La orden fue diligenciada por la agente Bethzali A. Tirado Santiago, bajo la supervisión del sargento Omar Cuevas Rivera.

La Policía informó que continúa la búsqueda de Pereira Bañola, contra quien también pesa una orden de arresto por estos hechos.