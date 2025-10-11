Un hombre fue arrestado anoche cuando intentaba escalar la escuela doctora María Socorro Lacot, en Guayama.

El individuo fue detectado por personal de seguridad privada de Genesis Security, compañía encargada de la vigilancia del planteles escolares a través de cámara de seguridad.

Se informó que “los operadores del centro de monitoreo de la empresa alertaron a las autoridades tras observar movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad, lo que permitió una rápida respuesta en el lugar”.

En comunicado de prensa, se indicó que la rápida intervención de la Policía evitó daños a la propiedad escolar.

“Este incidente es uno de varios escalamientos y robos de material escolar que se han evitado en días recientes gracias a la rápida intervención del personal de Genesis Security, y la efectividad de sus sistemas de vigilancia electrónica, reafirmando el compromiso de la empresa con la protección de las comunidades escolares en todo Puerto Rico”, detalla el parte de prensa.

La empresa reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar notificando cualquier movimiento sospechoso en los alrededores de los planteles escolares.