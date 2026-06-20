En un operativo coordinado, la Policía logró arrestar a un joven de 22 años que pretendió engañar a un adulto mayor de que era un agente federal para que le entregara $100,000.

El informe policiaco indica que “el querellante de 79 años y residente en Aibonito, recibió una llamada fraudulenta de una persona que se hizo pasar por un agente federal. Mediante engaño, el sospechoso le indicó que debía retirar y entregar fondos provenientes de certificados de ahorro que mantenía en una institución financiera (cooperativa). Tras la denuncia de los hechos, los agentes de la División de Robos a Bancos coordinaron un plan operacional junto al perjudicado, mediante el cual se realizó una entrega controlada de $48,000 en efectivo en un lugar previamente acordado”.

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Bajo este operativo, la Policía detuvo a Deiby Jones Doroteo, residente del área de San Juan, quien presuntamente acudió al lugar para recoger el dinero.

El caso fue consultado con la fiscal Lourdes Loren Cruz, quien instruyó radicar cargos por violaciones a los artículos 202 grave del Código Penal (fraude), Artículo 182 (tentativa de apropiación ilegal agravada) y por maltrato a persona de edad avanzada.

Jones Doroteo fue llevado ante la presencia de la jueza Valeri Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto por todos los delitos antes mencionados. Fijó una fianza global de $30,000, la cual no prestó. Fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 10 de julio de 2026.

La Policía de Puerto Rico exhortó a la ciudadanía, específicamente a los adultos mayores, a mantenerse alerta ante las llamadas telefónicas de personas que aleguen representar agencias gubernamentales o instituciones financieras y soliciten dinero o información personal. Ante cualquier situación sospechosa, debe comunicarse de inmediato con las autoridades, a través de la línea confidencial 787-343-2020.