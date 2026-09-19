Un hombre que entró a robar a una residencia en el Condado, San Juan, y quedó grabado por cámaras de seguridad fue atrapado por policías municipales, acusado e ingresado a prisión, según informó el alcalde Miguel Romero.

El arrestado fue identificado como Cristian Peña Encarnación, de 40 años.

El alcalde señaló, en un comunicado de prensa, que el individuo fue relacionado a varios delitos de escalamiento, apropiación ilegal y daños a la propiedad en la zona turística.

El arresto se produjo ayer, viernes, cerca de las 3:55 p.m., como resultado de una investigación de la División de Investigación Criminal de la Policía Municipal.

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“Este arresto es resultado del trabajo que realizan nuestros policías municipales para atender con seriedad los delitos que afectan a residentes, comerciantes y visitantes. En San Juan continuamos fortaleciendo nuestra presencia y capacidad de respuesta porque proteger nuestras comunidades y zonas turísticas requiere vigilancia constante y acción continua”, expresó Romero Lugo.

Al momento de su arresto, a Peña Encarnación se le ocuparon $400 en efectivo. Los hechos por los cuales se radicaron cargos se remontan al 14 de septiembre, aproximadamente a las 5:20 p.m., cuando, según la investigación, el imputado presuntamente penetró a una residencia ocupada ubicada en la calle Wilson, número 1085, en Condado.

De acuerdo con la pesquisa, Peña Encarnación presuntamente rompió unas rejas para obtener acceso al interior de la propiedad y apropiarse de una variedad de herramientas eléctricas y de plomería valoradas en aproximadamente $520. La propiedad no había sido recuperada al momento de la radicación.

El caso fue consultado con la fiscal Adriana Albort Ortiz, quien, tras evaluar la evidencia disponible y entrevistar a los testigos, determinó radicar cargos criminales por violaciones a los artículos 195(C), 182 y 198 del Código Penal de Puerto Rico.

“Este arresto es producto de una investigación que requirió seguimiento, recopilación de información y análisis por parte de nuestros agentes. Ese trabajo nos permite no solamente intervenir ante un incidente, sino también establecer posibles vínculos con otros casos y llevar ante la justicia a personas investigadas por delitos que afectan directamente a nuestras comunidades”, expresó Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

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La denuncia fue presentada ante el tribunal, donde se determinó causa probable para arresto y se impuso una fianza global de $30,000. Al no prestar la misma, el imputado fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón. Además, el tribunal expidió una orden de acecho al amparo de la Ley Núm. 121.

“Vamos a continuar respaldando a nuestra Policía Municipal con los recursos, la tecnología y las herramientas necesarias para fortalecer su trabajo. Nuestro compromiso es mantener una presencia activa, responder con firmeza y seguir construyendo una ciudad más segura para quienes viven, trabajan y visitan San Juan”, manifestó Romero Lugo.

Dijo que la Policía Municipal de San Juan continuará sus esfuerzos de vigilancia e investigación dirigidos a atender los delitos contra la propiedad y fortalecer la seguridad en las comunidades y zonas turísticas de la Ciudad Capital.