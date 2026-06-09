Un peatón fue atropellado esta mañana en el kilómetro 2.7 de la carretera PR-663 del sector Ballajá, en Arecibo, informó la oficina de prensa de la Policía.

A las 6:45 a.m. se recibió la llamada de alerta a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 y se movilizaron las agencias de respuesta.

Surge de la investigación que, Joseph Gabriel Vargas Cortés, de 20 años, conducía su automóvil Hyundai Accent, color gris, de; año 2012 y con la tablilla KGM-446, y se topó con un peatón que se encontraba en medio de la carretera y al tratar de esquivarlo viró a la derecha y el peatón también lo hizo, por lo que lo atropelló.

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Acto seguido, también impactó un poste del alumbrado que se encontraba a orillas de la carretera.

El peatón, identificado como Jorge Rafael Santiago Acevedo, de 55 años, se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

Vargas Cortés, fue transportado al hospital Dr. Center de Manatí y su condición es estable. A este se le realizó la prueba de aliento para detector alcohol en su organismo y arrojó resultados negativos.

El accidente fue investigado por el agente José González González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo.

El vehículo fue ocupado para su inspección por instrucciones de la Fiscalía de Arecibo.