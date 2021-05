El alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero, presentó hoy ante la Legislatura del Municipio de San Juan un presupuesto consolidado de $670 millones, que es $25 millones mayor al vigente, para el próximo año fiscal 2021-2022.

El presupuesto se divide en $455.5 millones de Fondos Ordinarios, $126.4 millones provenientes de Fondos Federales y $88.2 millones de otros ingresos, que principalmente está compuesta por la Contribución Especial.

Romero informó que el mismo está ajustado a los gastos previstos luego de hacer reducciones en los contratos como los de guardias de seguridad, recortes en las partidas de servicios profesionales en las oficinas de Servicios y de Asuntos Legales, la congelando plazas y negociar planes de pago para las deudas acumuladas, entre ellas las obligaciones con los pensionados y para cumplir con sus aportaciones al plan de retiro de los servidores públicos, que asciende a los $124 millones.

PUBLICIDAD

Desde el año 2017 se dejaron de pagar estas aportaciones que por ley debían enviar al Sistema de Retiro, esta deuda que está garantizada por las remesas del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) nutren la nómina de los empleados y los gastos de la Policía Municipal, entre otros gastos.

“Hemos tenido que en algunas áreas hacer unos recortes, obviamente salvaguardando que podamos continuar brindando servicios esenciales, siendo más eficientes, pero también tenemos el peso encima de cumplir con estas obligaciones que son sumamente significativas”, detalló Romero, quien durante la transición había advertido que el presupuesto tenía un desfase entre los ingresos, los recursos y los gastos y de no corregirse hubiesen incurrido en déficit de $30.3 millones.

El Municipio logró negociar un plan de pago por un plazo de amortización de 15 años, el más extenso aprobado por la Junta de Retiro, para satisfacer con lo que denominó con una “deuda monumental”, lo que implica un peso de unos $8.9 millones anuales en las arcas, además de los pagos anuales que se calcula este año de entre $51 a $52 millones, los cuales están incluidos en este presupuesto.

“Eso ha tenido un impacto grandísimo en el Municipio de San Juan primero porque ingresos, dinero del municipio que teníamos en exceso por una cantidad que superaba los 9 millones de dólares, en febrero fue retenida y es dinero que no se pudo utilizar para satisfacer las necesidades de la agente de San Juan, segundo desde febrero de este año el Municipio no ha podido recibir las sumas mensuales de las remesas del CRIM...que son aproximadamente una cantidad que supera los 26 millones de dólares”, acotó.

PUBLICIDAD

La segunda partida fundamental que se absorbe en este presupuesto es el aumento de unos $30 millones para el Plan de la Reforma de Salud que este año fiscal totaliza los $54.7 millones. Además, se le deben a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) $1.8 millones por servicios médicos hospitalarios brindados al Hospital Municipal.

Romero recordó que, en septiembre, se acercan al denominado “Medicaid Cliff” cuando se espera que expiren los fondos federales temporales afectando los servicios y sistemas de atención médica en general actuales lo que no pinta un panorama alentador.

“El retiro y lo que es ASES son deudas que si no se presupuestan y no se pagan los ingresos también afectan los ingresos del CRIM, por ejemplo, hay una deuda vieja aquí de unos $12.7 millones por concepto de deudas intergubernamentales”.

La deuda acumulada que mantienen con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) asciende a $5.1 millones que están obligados a su desembolso mediante un plan de pago y deben separar $500,000 mensuales para recibir este servicio.

Aclaró que en su mayoría el alza presupuestaria de $25 millones de aumento, proviene de un ingreso de $17 millones del Programa de Costos Indirectos, que es dinero que recibe el Municipio cuando participa de iniciativas federales tales como el “American Recovery Plan” y los rembolsos por labores realizadas pagadas por FEMA y de transacciones con inmuebles proyectadas, entre otros.

La cifra adeudada ya vencida a contratistas y suplidores en un período de dos años es de $104 millones, labores que son indispensables cuando se avecinan huracanes o surgen otras emergencias y que necesitan que estén disponibles.

PUBLICIDAD

En deudas estatutarias líquidas y exigibles están contemplados los pagos de excesos de licencias a unionados que ascienden a los $14.1 millones. “Nosotros estamos haciendo ajustes para evitar que esa cantidad siga aumentando y antes de que cierre este año fiscal vamos a estar separando unos $3.5 millones de los ajustes administrativos que hechos hecho al entrar a la administración para poder pagar el exceso que se le adeuda al presente año fiscal a unos 1,800 empleados que tienen derecho a ese pago”.

Al preguntarle si ha encontrado violaciones a la ley de parte de la pasada administración en el manejo del presupuesto y a nivel administrativo, Romero respondió durante una mesa redonda con prensa escrita, en la afirmativa y rememoró un referido de la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia por irregularidades en los procesos de compra, sin entrar en otros detalles.

“Me parece a mí que dentro de toda la tragedia que ocurrió en los pasados años en términos del endeudamiento, de la falta de responsabilidad, de la ilegalidad, la Ley de Retiro yo la tengo que pagar porque yo no voy a cometer un delito y no pagar las aportaciones de retiro cuando no hay un error, cuando hiciste tus planteamientos al tribunal, cuando es final y firme y cuando ni tan siquiera lo presupuestas eso es una conducta ilegal y delictiva”, sentenció Romero.

Como zonas de oportunidad, Romero mencionó que San Juan tendrá un acceso a unos $237.7 millones bajo la Ley del Plan de Rescate Americano 2021 (ARPA, por sus siglas en inglés), por ser una ciudad metropolitana y por ser considerado un condado, hasta mayo del 2022, que les permitirá operar y revitalizar a la capital.

También confía en que se incrementen los ingresos por patentes municipales, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y de propiedad mueble e inmueble, que, en los últimos dos años, no han sido negativo y aspira a que haya un repunte en la economía con los fondos federales que recibirán.

“San Juan es San Juan, es la capital de Puerto Rico, es el epicentro de todo, económico, financiero, turístico, gubernamental, empresarial y yo creo que las fortalezas nuestras y esa es la realidad, no comparan con las de ningún otro municipio metropolitano”, comentó Romero, quien se propone hacer más ágil el sistema de otorgación de permisos.