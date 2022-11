Autoridades federales, estatales y voluntarios rescataron un total de 23 inmigrantes procedentes de la República Dominicana que llegaron durante la mañana de hoy, viernes, por la costa cerca del área de acampar de la playa de Cerro Gordo, en Vega Alta, donde su yola fue azotada por el fuerte oleaje provocando que una parte de su tripulación cayera al agua.

Al presente, no hay una búsqueda activa ya que se entiende que todas las personas fueron rescatadas. De acuerdo con la versión de uno de los detenidos, unas 48 personas viajaban en la embarcación.

La llamada de alerta fue recibida a eso de las 6:44 a.m. cuando ciudadanos avistaron al grupo de personas pidiendo auxilio e intentando nadar para llegar a la orilla mientras que en una yola de unos 25 pies de eslora y de fabricación casera adyacente, se observaba a una docena intentando mantenerse a flote.

Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera (GC), sostuvo que ya para el mediodía todas las personas que se encontraban en el agua han sido rescatadas.

“Activamos nuestra respuesta con una lancha del ‘Coast Guard’ y un barco patrullero y también respondió la Policía de Puerto Rico, FURA, que llegaron a la escena para atender la situación, algunas de estas personas, luego de que la yola fue impactada por una ola se cayeron al agua y otras se tiraron entiendo que voluntariamente, pero de esas personas que cayeron al agua, un buen samaritano, un ciudadano que no pertenece a ninguna agencia, su embarcación logró rescatar a siete personas y otras 15 permanecían en la yola (que terminaron siendo recuperadas por la GC)”, detalló Castrodad.

De las 22 personas, FURA transportó a tres de ellos para entregarlos a paramédicos porque necesitaban asistencia médica, luego se identificaron a dos más que tenían que ser evaluados por médicos y se trasladaron a sus facilidades en La Puntilla del Viejo San Juan.

Un grupo indeterminado de individuos llegó a la orilla y de ellos uno está en custodia de la Patrulla Fronteriza, quienes buscan al resto.

Los restantes 17 se encuentran en el barco de la GC en espera de su repatriación a la República Dominicana.

El detenido y los otros cinco que requirieron evaluación médica permanecerían en custodia de la Patrulla Fronteriza para determinar de qué manera y serán regresados a su país de origen.

Al presente no se han localizado personas muertas.

“Si no hubo pérdidas de vidas en este caso, pues fue más bien por suerte, porque no toma mucho para que eso ocurra una vez una embarcación de estas se vira. Nosotros siempre hacemos un llamado para que no se tiren a viajar”, puntualizó.

Castrodad reiteró su mensaje para evitar la pérdida de vidas, desalentando este tipo de viaje clandestino debido al peligro que envuelve.

“Cada una de estas embarcaciones por sus condiciones son yolas, embarcaciones de fabricación casera pobremente construidas, sumamente sobrecargadas, no tienen ningún equipo de seguridad ni de emergencia abordo y muchas de ellas están desprovistas de tener salvavidas, algunos inmigrantes las tienen, esto hace que el viaje sea sumamente peligroso y entonces las condiciones del tiempo como están no se percatan que llegando a la orilla, que es uno de los momentos más peligrosos del viaje porque el oleaje está alto y esa embarcación no está diseñada para llegar en esos tipos de oleaje, en ese momento se puede dar el siniestro de que la yola zozobre”, explicó.

Durante el mes de octubre, que es el primero del año fiscal 2023, la GC ha intervenido en el Pasaje de La Mona con 7 embarcaciones mientras llevaron a cabo viajes ilegales, siendo detenidos 225 personas de estatus migratorio no definido, divididas en 207 de la República Dominicana, 17 haitianos y uno cuya nacionalidad no fue establecida.

Mientras, del 1 de octubre de 2021 a septiembre 30 del 2022, se interceptaron 88 viajes ilegales por el Pasaje de La Mona en aguas de Puerto Rico, donde se detuvo a 2,273 personas, de las cuales 1,705 son dominicanas, 444 haitianos, cuatro cubanos, dos ecuatorianos, 67 venezolanos, 12 de Uzbekistán en Asia, dos iraníes, un colombiano, un español y 35 de nacionalidades desconocidas.

Consternada la alcaldesa

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán expresó su consternación tras contemplar la tragedia humana que viven inmigrantes como los que arribaron esta mañana a las costas de este municipio.

La funcionaria urgió a las autoridades estatales y federales a que se realicen todos los esfuerzos conducentes a detener el tráfico de indocumentados porque considera que lo único que crea es luto y desolación.

Insistió que, aunque las razones económicas son poderosas para motivar la peligrosa travesía, hay que tomar acciones determinantes para ponerle freno a esta situación.

“La trata humana es un crimen contra la humanidad. Tenemos que dejar el silencio cómplice de permitir la llegada de estos hermanos de otros países de la región, porque representa un apoyo tácito para el criminal que se lucra del dolor y la muerte”, consignó en un comunicado de prensa.

Asimismo, le pidió a la ciudadanía a que denuncie este tipo de delito con el fin de desalentar esta práctica.

“No podemos permitir que nuestra hospitalidad como pueblo y nuestros valores de caridad cristiana sean utilizados para seguir sembrando luto, desolación y tragedia”, finalizó Vega Pagán.