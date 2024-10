El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), reclasificó hoy como un asesinato, la muerte de una bebé de cinco meses de nacida ocurrida el 24 de septiembre, en la calle Luis Muñoz Rivera, del sector Cerrito, en Las Piedras.

De acuerdo con las estadísticas diarias, Leah Coral Cuevas Hernández, fue transportada a las 9:15 p.m. al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Las Piedras por su abuela, identificada como María M. Velázquez Cruz, a pesar de que presuntamente estaba al cuidado de su progenitora.

El médico de turno certificó que había llegado sin signos vitales.

La autopsia reveló que la bebé murió a consecuencia de un severo trauma cráneo cerebral.

Jaymillie Hernández, madre de la bebé, publicó en Facebook un mensaje en el que expresa que nunca la maltrató.

“La gente puede decir las noticias lo que sea pero yo se que mi hija yo la tenia y el que me conoce como mamá sabe como mis hijas estaban de punta en blanco no les hacía falta nada y nunca las maltrate hablan hablan hablan pero no saben en realidad lo que paso, la justicia es mala pero Dios no deja el justo desamparado ni en vergüenza qué pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo en mi Dios amén”, manifestó Hernández.

El teniente Josué Vázquez, director de la División de Homicidios y jefe auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó que la pesquisa no se había detenido y en el transcurso de el año que ha pasado lograron recopilar prueba documental fundamental para esclarecer el caso.

Una vez reciban toda la evidencia necesaria esperan reunirse con los fiscales Miguel Ornedo y Paola García para discutir los hallazgos de la pesquisa junto a los resultados de la autopsia para que se determine si procede radicar cargos criminales, ya que considera que “el caso está adelantado”.

No se ha revelado a quién o quienes les radicarían cargos.

Por su parte, el fiscal de Distrito de Humacao, Yamil Juarbe Molina, también afirmó que la pesquisa que desarrollan junto a la Policía está activa desde la noche de los hechos y se refirió al caso como uno “tan lamentable”.

“Mientras, esperamos recibir los resultados de pruebas periciales esenciales para poder presentar cargos criminales contra la persona o personas responsables de la muerte de Leah Coral Cuevas Hernández. Por el momento no emitiremos declaraciones adicionales hasta que culmine el proceso investigativo. Así garantizamos la pureza de los procedimientos y evitamos que factores externos afecten el resultado de la investigación. Nuestro norte es y será hacerle justicia a la pequeña Leah Coral”, sostuvo Juarbe Molina, en declaraciones escritas.