Las autoridades investigan como una muerte sin causa determinada el caso de un comerciante que fue hallado muerto en la mañana de ayer, martes, en su negocio Víctor BBQ ubicado en el barrio Doña Elena, en Comerío.

Según narró el hermano de la víctima, identificado como Damián Rivera, al este no responder sus llamadas decidió ir al negocio, ya que se suponía que estuviera pintando en el interior.

Al llegar, encontró a Víctor Rafael Rivera Bermúdez de 72 años, en el suelo sin camisa y no respiraba.

En el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, se indicó que los paramédicos que llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales.

Los investigadores de la División de Homicidios del CIC de Aibonito, reveló que no se observaron signos de violencia en la escena ni padecía de alguna condición de salud diagnosticada.

Su vehículo fue encontrado en otro lugar en Comerío, por lo que se investiga si lo prestó. El mismo fue ocupado.

La fiscal Ámbar Ramos ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.