Toa Baja. Tras nuevas confidencias que podrían ubicar con vida a Rolandito Salas Jusino -desaparecido hace 25 años un día como hoy, 7 de julio- las autoridades buscan contactar al amiguito que jugaba con el niño cuando, aparentemente, un hombre se lo llevó en una guagua negra cerca de un parque en la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta.

Así lo informó el progenitor del niño, Rolando Salas Cardona, en un aparte con Primera Hora, tras participar de un culto de clamor a Dios por la aparición de su hijo que se llevó a cabo en la Iglesia de Dios Mission Board, en Toa Baja, un templo que visita hace tres años y que le sirve de refugio para calmar el dolor y el vacío que siente tras no saber de su retoño hace más de dos décadas, cuando el menor tenía apenas cuatro añitos.

“La fe es lo último que se pierde”, pregona una frase que podría ser clichosa para muchas personas, pero que para el papá de Rolandito es un bastión de esperanza ahora que surgen nuevas pistas investigativas que podrían ubicar con vida a su vástago que tendría ahora 29 años de edad.

“Aquí es que yo vengo a fortalecerme... vengo de un hogar cristiano, pero no estaba tan aferrado a la palabra del Padre, porque yo hacía de todo por ahí, pero cuando me pasó esto (desaparición del niño) entonces yo dije: ‘no, no, no, esto va a ser para Dios glorificarse. Voy a buscar más de Él’. Y, aquí estamos buscando de Cristo”, acotó quien se unió a otros feligreses en oración para pedir por el pronto esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que más han conmovido a los puertorriqueños.

Rolando Salas, junto a familiares, oran por Rolandito. ( Carlos Rivera Giusti )

Libre de rencor

El pastor Francisco Avilés habló desde el púlpito del perdón hacia todas aquellas personas involucradas en la lamentable historia de Rolandito.

“Y si aparece el padrastro o quien sea, ¿saben qué hará Rolando? Lo va a abrazar, porque en su corazón hay amor y ya no hay odio”, sostuvo el religioso que en un momento dado del servicio invitó a un puñado de familiares paternos de Rolandito a orar todos juntos en el altar.

Posteriormente, Salas Cardona, reiteró estar libre de rencor y habló directamente de la figura de Roberto Gotay Valcárcel (expareja de la mamá de Rolandito, Iris Jusino), quien fue señalado en un inicio como sospechoso de la desaparición.

La versión oficial que figura en el expediente policíaco es que Rolandito se encontraba en un parque en la urbanización Colinas del Plata en Toa Alta. Según se desprende de la investigación, una guagua negra llegó y de ella bajó un señor que otro niño en el lugar lo identifica, porque era amiguito de Rolandito y conocía a la persona. Ese niño expresa que el papá (realmente el padrastro, Gotay Valcárcel) se lleva a Rolandito en esa guagua. Además, trascendió que ese mismo día, Gotay Valcárcel y la mamá del nene discutieron y éste le pidió llevarse al pequeño a comprar una bicicleta. La madre no dio el permiso. Horas más tarde, Rolandito desaparece.

“Gotay es una persona que tiene también que abrirse a nuestro Padre Amado, a Cristo. Gotay es un alma de salvación. Gotay necesita liberar muchas cosas, pero de mi parte yo lo perdono, sí, yo lo perdono. Está perdonado desde hace 25 años”, exclamó Salas Cardona.

Una pieza clave en esta investigación desde el inicio fue ese amiguito de Rolandito, cuya identidad no se ha hecho pública

¿Usted mantiene comunicación con ese niño que ya hoy es un hombre?, le preguntamos al papá del nene.

“Sí, la última comunicación que tuve fue a lo mejor hace como 15 años. Pero sí, él se mantiene en su posición de que fue Roberto Gotay el que sacó a Rolandito de allí de la urbanización”, puntualizó.

Reveló que la Interpol, organización policíaca internacional e intergubernamental en el que participan 196 países, tiene previsto ir sobre este personaje que, según Salas Cardona, vive en la isla.

“Otro de los puntos que tiene Interpol es volver nuevamente a contactar a esta persona, al niño que estaba con mi hijo y entrevistarlo”, expresó.

Además, tras Primera Hora dar a conocer que autoridades locales y federales auscultan meticulosamente confidencias que ubican a una persona con características muy similares a las de Rolandito en una jurisdicción fuera de Puerto Rico -lo que llevará a los investigadores a realizar pruebas de ADN para confirmar o descartar que se trata del joven- otras figuras claves del caso se comunicaron con el progenitor del niño desaparecido.

“Pues mira, dos personas que están bien relacionadas con el caso se han comunicado conmigo y eso es una de las cosas que tengo que hablar con Interpol mañana (lunes). Son dos personas fuertes que vieron al nene”, dijo sin revelar más detalles pues no quiere estropear cualquier buen atisbo que puedan ser para la investigación.

Mientras tanto, el hombre sigue soñando despierto con el momento de reencontrarse con su hijo, abrazarlo y rescatar, a la medida que se pueda, el tiempo perdido.

“Él ya es un adulto y yo le quiero mostrar el amor que hay. Pero, todo depende de él porque ya es grande. Amor sí se le va a demostrar, pero las cosas serán como él decida y con la voluntad de Dios”, manifestó, quien dijo haber visto fotos de la persona que se cree que pudiera ser Rolandito y se ve bien distinto a la imagen digital que se ha recreado, pues nota que está “más gordito”.