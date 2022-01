El comandante de área Arecibo, el teniente coronel José Rosario Polanco en coordinación con el personal de las diferentes Unidades Especializadas, Unidad Motorizada del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y Departamento de Salud, informaron sobre resultado del plan de trabajo dirigido a inspeccionar, los negocios de venta de bebidas alcohólicas y restaurantes, según establecido por la orden ejecutiva 2021-086.

En las labores de inspección que se realizaron los días 7 y 8 de enero, en los pueblos de Quebradillas, Hatillo y Arecibo, se ordenó el cierre de un negocio por no tener registro de comerciante y se multaron a varios por violación a la orden ejecutiva que intenta detener los contagios del COVID-19.

Negocios impactados el viernes

Colmado El Mango en Quebradillas Multado; por no poseer afiche o rotulación del Departamento de Salud: (multa de $5, mil)

Negocio La Nueva Reliquia en Hatillo Multado por no tener el afiche o rotulación de Salud y empleados de cocina no poseían la debida vacunación: (multa de $5, mil)

Negocio Beer House en Hatillo Multado por no tener afiche o rotulación por Salud y el registro de comerciante no visible: (multa de $5, mil)

Negocio y Colmado Agrícola en Hatillo Multado por no tener rotulación o afiche de Salud; (multa de $5, mil)

Negocio Los Rebeldes en Hatillo Multado por no tener afiche o rotulación de Salud; (multa de $5, mil)

Negocios impactados el sábado:

Negocio New Sea en Arecibo Multado por no tener afiche o rotulación de Salud, no poseía permiso único, registro de comerciante y por licencia de bebidas alcohólicas, se ordenó el cierre del mismo; (multa de $30, mil)

Negocio Bocata’s Smoke House en Arecibo Multado por no tener rotulación de Salud y no poseer registro de comerciante, permiso único, se ordenó el cierre del mismo ($30, mil)

Negocio La Destilería en Arecibo Multado por no tener rotulación de Salud; (multa de $5, mil)

Negocio Limon y Sal en Arecibo Multado por no tener afiche o rotulación de Salud; (multa de $5, mil)