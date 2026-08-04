El director de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), coronel Manuel De Jesús Treskow, confirmó hoy que la causa de muerte de Karianis Adriana Vega Rodríguez, de 25 años, hallada en el área verde de una piscina en Cabo Rojo, fue por suicidio.

“En el día de hoy los familiares están reunidos en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) con el patólogo quien le está dando las explicaciones de la recreación de escena que hizo el instituto junto con los investigadores y ellos determinaron que en este caso fue suicidio”, reveló el coronel.

Sus familiares han estado escépticos públicamente desde el principio de la pesquisa a esa posibilidad.

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El viernes pasado, el ICF informó que el patólogo forense, doctor Carlos Chávez Arias había concluido el informe de autopsia del caso, sin dar a conocer sus conclusiones.

En la mañana del 26 de mayo, la joven fue hallada desnuda y con traumas en el cuerpo en el área verde de la piscina del Condominio Paraíso Escondido, en Joyuda, Cabo Rojo y fue declarada muerta en el Centro Médico Mayagüez.

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), doctora María Conte Miller, expresó en declaraciones escritas la semana pasada, que “comprendemos el profundo dolor que enfrentan los familiares en estos momentos. Nuestro compromiso es realizar cada investigación medicolegal con el mayor rigor científico, sensibilidad y respeto, y mantener una comunicación directa con los familiares autorizados una vez culminan los procesos periciales para que puedan recibir de primera mano la explicación de los hallazgos”.

La División de Homicidios del CIC de Mayagüez investigó la escena como si se tratara de un feminicidio, a pesar de que el caso no se había clasificado de esta manera, para tener toda la evidencia necesaria para completar la investigación como en cualquier escena.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.