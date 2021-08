Las autoridades trabajan para autenticar un vídeo que fue captado de la red social de Facebook en la que se vio mediante una transmisión en directo el ataque a tiros contra un hombre durante la noche del lunes, mientras tarareaba una canción de bachata, que se oía de fondo, y se daba un trago directamente de una botella.

Las imágenes, que serían una pieza de evidencia importante para el esclarecimiento del crimen, son analizadas por el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (Cradic), para corroborar su autenticidad, reveló el director de la División de Homicidios de Carolina, en teniente José Padín.

“Sospechamos que sea la misma persona, pero estamos esperando por Cradic que analice ese vídeo...de tratarse de que la autenticidad del vídeo sea positiva esa es la persona que vamos a buscar”, sostuvo el teniente Padín. El motivo del crimen se desconoce al momento.

El lunes a eso de las 7:13 p.m., Julio César Castillo Morell de 24 años, estaba en la sala de su residencia localizada en la calle Robles de la urbanización Eduardo J. Saldaña en Carolina, cuando irrumpió un pistolero con una capucha azul y abrió fuego contra el joven.

Castillo Morell logró gatear hasta aproximarse a una puerta buscando refugio, pero el gatillero se le acercó y activó un arma modificada para disparar como automática y lo hirió de nuevo.

El herido, de nacionalidad dominicana, falleció durante la mañana de ayer, martes, en el Centro Médico en Río Piedras y logró darle sus datos personales a los policías municipales que fueron los primeros en llegar a la escena.

Un adolescente de 17 años que resultó herido sigue hospitalizado. Su condición es estable. Se espera por su recuperación para indagar si tiene información adicional sobre lo sucedido.

El detective Eric Rodríguez, está entrevistando hoy a potenciales testigos en busca de la identificación pistolero.

También corroborar si tenía expediente criminal.

“Investigamos unos casos que salen con el nombre, pero como nos falta otra data personal de él (como el número del Seguro Social) que no hemos obtenido ya que el mismo antes de morir nos dio su nombre, pero no nos dio unos datos específicos, pero sí aparece una persona con récord criminal usando el mismo nombre, pero no estamos 100 por ciento seguros de que sea él”, declaró el teniente.

Se le solicitó a la ciudadanía que colabore con la pesquisa llamando a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o al (787) 257-7500.