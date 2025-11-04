Un doble asesinato se reportó esta noche en la calle Acuario de la urbanización Los Ángeles, en Carolina, informó la Policía.

Según información preliminar, una de las víctimas habría fallecido en un hospital.

Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

En la balacera también resultaron heridas otras dos personas, se indicó.

Agentes del CIC de Carolina se encuentran en la escena.