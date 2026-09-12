Dos hombres de 38 y 43 años fueron baleados anoche mientras se encontraban en la calle 14, intersección con la calle 17, del barrio San José, en Toa Baja, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:40 p.m.

En un inicio se informó que los hombres resultaron heridos mientras viajaban en una motora. Pero, la Oficina de Prensa de la Policía comunicó que no se había podido corroborar la versión.

Oficialmente, se indicó que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de auto en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres”.

En la escena, encontraron a los dos hombres heridos de bala. Estos fueron transportados a centros hospitalarios del área. Al momento, se desconoce su condición.

La agente Cathyrn Rivera, bajo la supervisión del sargento José Vázquez, investigó inicialmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Bayamón para continuar con la investigación.