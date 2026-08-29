Un hombre de 27 años resultó anoche herido de bala, mientras esperaba por el servicio de una grúa en la carretera PR-15, en Cayey, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 7:10 p.m., en el kilómetro 25 de la mencionada vía.

El informe policiaco detalla que mientras el hombre “se encontraba en el lugar esperando por una grúa, alguien desde un vehículo en movimiento realizó varios disparos, resultando el hombre con una herida de bala en el área de la cadera”.

El herido fue atendido en un hospital de la zona y su condición fue descrita como estable.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas se encuentran a cargo de la pesquisa.