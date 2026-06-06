Un hombre de 46 años fue baleado ayer, viernes, por un individuo que lo despojó de su bicicleta, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 5:13 p.m. en la parte posterior de las graderías de la Cancha de Balompié, que ubica en la avenida Los Dominicos, en Levittown, Toa Baja.

El informe policiaco indica que un hombre que estaba en la zona se querelló ante la Policía. Alegó que “luego de escuchar tres disparos realizados en el lugar, se percató de un hombre con varias heridas de bala en su cuerpo, quien alegó que un individuo le realizó los disparos y lo despojó de su bicicleta”.

El perjudicado recibió asistencia médica en el lugar y fue transportado a una institución hospitalaria en el área metropolitana. Su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Kenny Vega, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la investigación de rigor.