Un menor de edad, de entre 16 a 17 años, resultó herido de bala en medio de un incidente de violencia de género reportado en la madrugada de este sábado en Loíza.

El informe preliminar detalla que los hechos ocurrieron en la calle B, de la comunidad Villa Cañona, a las 3:45 a.m.

El director de la División de Homicidios de Carolina, José Padín, señaló a Primera Hora que el caso está vinculado a un incidente de violencia de género. De inmediato, no pudo precisar detalles de los hechos.

El informe preliminar de la Policía detalla que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones en el lugar. Posteriormente, se detectó que al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Loíza llegó un menor de edad herido de bala.

En la escena se levantaron sobre 20 casquillos de bala, señaló Padín.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.