Un hombre resultó herido de bala luego de que alguien le realizara varios disparos mientras conducía por la carretera PR-385, en el barrio Tallaboa, en Peñuelas.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron durante la noche de ayer, a la altura del kilómetro 4.0 de la mencionada carretera. El hombre conducía un Toyota Corolla blanco cuando una persona que no ha sido identificada le realizó varios disparos.

El perjudicado recibió heridas de bala en el cuello y el pómulo derecho. Paramédicos de Emergencias Médicas Estatal lo atendieron en el lugar y posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

Al momento, se desconoce la condición del hombre y la causa que rodea los hechos.

Agentes del Distrito de Peñuelas de la Policía de Puerto Rico investigaron la escena.