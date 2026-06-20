Durante una balacera registrada en la madrugada de este sábado en Río Piedras, una menor de 16 años resultó herida de bala informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:14 a.m., en la avenida José de Diego, intersección con la carretera PR-181, en Río Piedras.

El informe policiaco detalla que “se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 indicando sobre disparos. Luego, al verificar la unidad, se encontró a una mujer, de 16 años de edad, herida de bala y a dos hombres, de 44 años y 18 años, heridos con fragmentos de cristales”.

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Los perjudicados fueron transportados a un centro hospitalario y su condición se describió como estable.

La agente Edra Plaza, bajo la supervisión de la sargento Joanlee Rivera Ramos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, investigó estos hechos.

Por otro lado, un joven de 26 años y residente del estado de Georgia resultó herido de bala a las 2:37 a.m. de este sábado en los predios del restaurante Burger King, ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en Trujillo Alto.

“De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre herido de bala”, indica el informe.

El hombre recibió dos heridas de bala en el área de la espalda y su condición es de cuidado, añadió la Policía.

Con relación a estos hechos, una persona se encuentra bajo custodia de la Policía.

Se informó que el arresto se realizó en el residencial Pedro Regalado Díaz a eso de las 3:15 a.m.

“Al arrestado se le ocupó un arma de fuego, descrita como una pistola Glock modelo 19x, calibre 9mm, serie cfpl160, junto a tres cargadores y 54 municiones calibre 9mm. Este posee licencia de armas vigente. También (se ocupó) el vehículo Hyundai Elantra SE, año 2025, color gris claro, propiedad del arrestado y el cual se encontraba en el estacionamiento frente al edificio F del residencial”, detalló la Policía.

La agente Carmen Rivera, de la División de Agresiones del CIC de Carolina, continúa la investigación y la consulta para presentar los cargos correspondientes.