Un agente de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la Unidad Motorizada de Aguadilla, culminó una investigación que llevó a la radicación de cargos por parte de la Fiscalía contra Efraín Pérez Pérez, de 51 años y residente de Isabela, quien se desempeña como miembro del Negociado de Bomberos de Puerto Rico, por presuntas violaciones a la Ley 4 de Sustancias Controladas y por destrucción de evidencia.

Efraín Pérez Pérez ( Suministrada )

Los hechos se remontan al 13 de febrero del año en curso, cuando agentes realizaban un plan de vigilancia preventiva en el negocio La Parada 446, ubicado en el barrio Llanadas de Isabela. Según la investigación, el imputado arrojó a un zafacón un sobre plástico pequeño que contenía cocaína en su interior.

El caso se consultó con la fiscal Diana Méndez Mercado, quien instruyó la radicación de cargos.

La prueba se presentó ante la juez Dinorah Martin Hau del Tribunal de Aguadilla, quien luego de escuchar y evaluar la misma, determinó causa probable e impuso una fianza de $10,000, la cual prestó siendo fichado y quedando en libertad hasta la vista preliminar, señalada para el próximo 5 de marzo.