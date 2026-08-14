( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal reportado esta tarde en la finca Arenas, situada en la carretera PR-332, en Guánica.

Según el Negociado del Cuerpo de Bomberos, por seguridad la vía se cerrará al tránsito temporalmente a la altura del Puente de Arenas.

Se exhortó a los conductores a tomar vías alternas mientras se extingue el incendio.

También a las comunidades cercanas se les solicitó a que tomen las medidas de seguridad por la cantidad de humo en el área.

No se han reportado personas afectadas.