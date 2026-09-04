Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos trabaja en la extinción de un fuego forestal reportado esta tarde en terrenos del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia de San Juan movilizó a la escena camiones cisterna para combatir el fuego. La Policía también se encuentra en el lugar.

Nose han reportado heridos o afectados por la inhalación de humo. Tampoco se ha informado sobre desalojos.