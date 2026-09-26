Un hombre de 67 años fue encontrado muerto, luego de que los bomberos apagaran un incendio en una residencia en Adjuntas, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a las 5:05 a.m. de este sábado, en la carretera PR-523, kilómetro 4.2, del barrio Juan González, en el mencionado pueblo montañoso.

Las autoridades llegaron a investigar el incidente, luego de recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Se informó que personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas y encontró el cuerpo del hombre.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado y el fiscal de turno investigan.