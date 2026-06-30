Bomberos municipales y estatales y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias tienen confinado el foco de un incendio forestal ocurrido esta tarde en la carretera PR-853 camino Los Brillones del barrio Barrazas, en Carolina.

De acuerdo con el Negociado del Cuerpo de Bomeberos unidades estatales de Carolina, Canóvanas y Fajardo se movilizaron a eso de la 1:30 p.m. para iniciar las labores de extinción en un pastizal aledaño a dicha comunidad donde viven seis familias.

Los residentes fueron desalojados como medida preventiva y al presente no se han reportado personas afectadas o heridas durante el incidente.

Las causas del incendio se investigarán una vez sea extinguido el fuego.