( Captura de Facebook )

Un incendio que se desató al mediodía de hoy, martes, en el restaurante Ajo del País ubicado en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan, ya fue extinguido.

Según el informe de novedades de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 12:00 del mediodía y se movilizó una unidad de bomberos que extinguió el mismo.

El fuego se originó en la cocina, se investigan las causas.

No se reportaron personas afectadas.