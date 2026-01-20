La División de Agresiones del CIC de San Juan investiga la querella de una golpiza que le fue propinada a un adulto mayor anoche en un apartamento del edificio 127 del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

Los agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, llegaron a la escena a eso de las 9:00 p.m. de ayer, lunes, donde encontraron al querellante con traumas en el cuerpo.

Hipólito Coronado, de 68 años, narró que mientras se encontraba en su apartamento le tocaron la puerta y al abrirla un hombre de tez blanca comenzó agredirlo en el rostro con sus manos por motivos no precisados.

Como resultado de la paliza le provocaron laceraciones en el ojo izquierdo.

El perjudicado fue trasladado por paramédicos a un hospital del área donde recibió asistencia médica. No se informó su condición.

El agente Eduardo Colón Castillo, de Servicios Técnicos, también se movilizó y tomó diez fotos del sexagenario como evidencia de lo sucedido.