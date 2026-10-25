Unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos de movilizaron a la interseccción de la calle San Juan con la avenida Manuel Fernández Juncos, en Santurce, donde extinguieron un incendio en un apartamento.

Según datos preliminares el fuego ocurrió a eso de las 2:30 p.m. en la residencia #702, tras su propietario dejar cargando una computadora portátil en un receptáculo y al llegar se percató del fuego, confirmó la Policía de Puerto Rico.

No hubo heridos.

Otras unidades de emergencia se movilizaron a la escena y brindaron apoyo.